Tiroler Kinos mit Zuwächsen und einem großen Preis-Aktionstag

Die Tiroler Kinos steuern heuer auf ein Jahr mit Happy End zu: Von Jänner bis Ende August wurden in den sechs größten Tiroler Kinos (Cineplexx Innsbruck, Metropol Innsbruck, Funplexxx Kufstein, Filmtheater Kitzbühel, FMZ Imst und Cineplexx Wörgl) insgesamt 538.328 Kinobesuche verzeichnet.