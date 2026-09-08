Samstag um 5,90 Euro
Tiroler Kinos mit Zuwächsen und einem großen Preis-Aktionstag
Der „Super Mario Galaxy Film“ war heuer in den ersten acht Monaten in Tirol der Kinofilm mit den meisten BesucherInnen.
© Imago/Universal
Die Tiroler Kinos steuern heuer auf ein Jahr mit Happy End zu: Von Jänner bis Ende August wurden in den sechs größten Tiroler Kinos (Cineplexx Innsbruck, Metropol Innsbruck, Funplexxx Kufstein, Filmtheater Kitzbühel, FMZ Imst und Cineplexx Wörgl) insgesamt 538.328 Kinobesuche verzeichnet.
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