Wenn Leistung keinen Standort mehr kennt

Viel ist in dieser Zeit von der zunehmenden Abwanderung von Betrieben die Rede. In diesem Zusammenhang steht fest: Unternehmer verlassen einen Standort selten wegen einer einzigen Steuer, Vorschrift oder Gebühr. Nein, sie beginnen immer stärker darüber nachzudenken, wenn sich über Jahre das Gefühl festsetzt, dass die unternehmerische Freiheit kleiner und die Abgaben größer werden. Genau dann wird aus Heimatverbundenheit eine Standortfrage.