Aussage gegen Aussage
Brandstifter belastete Rössl-Besitzer: „Habe 10.000 Euro versprochen bekommen“
Das Weisse Rössl stand zweimal in Flammen: Einmal im Jahr 2010, einmal im Jahr 2023. Das Bild links zeigt die Einsatzkräfte bei dem Feuer 2023, rechts Wartende vor der Verhandlung in Innsbruck
© Liebl
Ein brisanter Fall wurde am Dienstag am Landesgericht verhandelt: Es geht um einen jahrelang zurückliegenden Brand eines Gasthauses in Gries am Brenner, um Brandstiftung und eine Versicherung, die ihr damals ausgezahltes Geld zurück haben will. Ein Urteil wird schriftlich ergehen.