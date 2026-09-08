„Goldene Herbstklänge“ Serfaus-Fiss-Ladis wird zur Bühne für Musikstars

Von 26. September bis 10. Oktober 2026 feiert das neue Musikfestival seine Premiere auf dem sonnigen Hochplateau.

Eingebettet in den traditionellen Genussherbst verwandelt das Event die Tiroler Bergwelt in eine klangvolle Bühne. Besucher dürfen sich auf eine einzigartige Fülle an hochkarätigen Konzerten mit Stars der Schlager-, Volksmusik- und Unterhaltungsszene freuen. Zusätzlich warten Meet & Greets, geführte Fanwanderungen und vieles mehr.

open_in_full © Andreas Kirschner © SYO VAN VLIET © ANDREAS KIRSCHNER

Der Sommer verabschiedet sich leise, doch in Serfaus-Fiss-Ladis hoch über dem oberen Inntal wird es noch einmal richtig lebendig. Wenn die Tage milder werden, die Fernsicht weiter reicht und die Natur ihr goldenes Farbenkleid trägt, zeigt sich die Ferienregion von ihrer stimmungsvollsten Seite. Der Herbst ist hier keine Pause zwischen den Saisonen, sondern eine Einladung: hinauszugehen, durchzuatmen und sich treiben zu lassen zwischen Bergwegen, kulinarischen Begegnungen und unvergesslichen Momenten. In diesem Jahr wird diese besondere Zeit erstmals von einem ganz neuen Rhythmus begleitet.

Ob gemütliche Wanderung, aussichtsreiche Bergtour oder Familienausflug: der Herbst in der Region Serfaus–Fiss–Ladis bietet ideale Bedingungen für eine aktive und genussvolle Auszeit. © SYO VAN VLIET

Hochgenuss für Ohr und Seele

Mit den Goldenen Herbstklängen etabliert Serfaus-Fiss-Ladis ein neues herbstliches Highlight, das die Region von 26. September bis 10. Oktober in Schwingung versetzt. Das Besondere an dem zweiwöchigen Format ist die Verbindung von herbstlichem Naturerlebnis und festlicher Unterhaltung. Tagsüber locken geführte Fanwanderungen, musikalische Acts sowie ein humorvolles Kontrastprogramm mit „Comedy am Berg“ auf den Hütten und Bergrestaurants der Ferienregion. Die Höhepunkte warten jeweils mittwochs (30. September und 7. Oktober) beim großen „Schlager Open Air“ direkt am idyllischen Högsee in Serfaus mit Künstlern wie den Calimeros und Natalie Holzner.

Über 20 Schlagerstars & Acts live in Serfaus-Fiss-Ladis: (v.l.) Francine Jordi, Gottfried Würcher, Markus Wohlfahrt und Natalie Holzner. © TVB Serfaus-Fiss-Ladis

Abends wird das Kulturhaus Fiss zur exklusiven Bühne für besondere Musikmomente: In einem außergewöhnlich persönlichen Rahmen erleben die Gäste bekannte Künstler aus Schlager, Volksmusik so hautnah wie nur selten. Stars wie Francine Jordi, Anita Hofmann oder Charly Brunner & Simone sorgen dabei für unvergessliche Abende mit echter Nähe zum Publikum. Da nur eine begrenzte Anzahl an Tages- und Wochentickets erhältlich ist, bleibt jede Veranstaltung exklusiv und besonders.