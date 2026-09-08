Dreifache Olympiasiegerin wurde wieder Mama: „Endlich bist du da“

Marte Olsbu Roiseland zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen ihres Landes. In ihrer unvergleichlichen Karriere gewann die 35-Jährige dreimal Olympiagold, jubelte über insgesamt 13 WM-Titel und eroberte drei Kristallkugeln.

Ihre größten Schätze präsentierte sie aber unlängst auf Instagram. „Endlich bist du da“, schrieb sie zu einem süßen Foto, das ihren Sohn Tobias mit seinem Brüderchen Jonas zeigt. Der zweite Spross der Familie erblickte Ende August das Licht der Welt, wie die die ehemalige Spitzensportlerin verriet.

Der Bruder war es auch, der den Namen aussuchen durfte. „Du hast unser Familienglück perfekt gemacht“, führte Olsbu Roiseland weiter aus. Zahlreiche ehemalige Kolleginnen und Konkurrentinnen gratulierten herzlich. „Juhu, noch mehr Biathlonnachwuchs“, jubelte etwa Ex-DSV-Biathletin Franziska Hildebrand. (TT.com)