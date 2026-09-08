Regierungsklausur in Lienz
Tirol dürfte nächstes Jahr am 10. Oktober wählen
Regierungsklausur vor dem großen Finale: In Lienz wurden die noch offenen Punkte des schwarz-roten Regierungsprogramms besprochen und der Wahltermin 2027.
© Land Tirol/Fitsch
Die schwarz-rote Landesregierung geht ins Finale, in einem Jahr wird gewählt. Bei der zweitägigen Regierungsklausur in Lienz demonstrierte die Koalition Einigkeit. Im Hintergrund wurde der Fahrplan für Wahl besprochen, inhaltlich die Energiewende beschworen.
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