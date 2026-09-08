Israels Regierungschef soll vor dem Anschlag der Hamas 2023 gewarnt worden sein

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu gerät durch einen israelischen Zeitungsbericht kurz vor der Parlamentswahl am 27. Oktober unter Druck.

Die Zeitung Haaretz druckte Auszüge aus einem noch nicht veröffentlichten Buch ihrer Reporter, wonach der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, Netanyahu eineinhalb Wochen vor dem folgenschweren Hamas-Angriff warnte.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation plane einen größeren Einsatz, habe Nahyan Netanjahu gesagt. Netanjahus Büro bezeichnete den Bericht der linksgerichteten Zeitung als „absolute Lüge“. In der Stellungnahme wurde dementiert, dass Netanjahu in dem genannten Zeitraum überhaupt mit Nahyan gesprochen habe.

Die israelische Opposition übte allerdings scharfe Kritik an dem langjährigen Regierungschef, der sich bei der Parlamentswahl am 27. Oktober eine weitere Amtszeit sichern will. „Netanjahu hat Dutzende Warnungen vor dem 7. Oktober erhalten und hat sie alle ignoriert“, erklärte der israelische Ex-Generalstabschef und Netanjahus schärfster Rivale im Kampf um das Ministerpräsidentenamt, Gadi Eisenkot, am Dienstag im Onlinedienst X.

Der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett warf Netanjahu vor, er trage „persönliche und direkte Verantwortung“ für die vielen Todesopfer des 7. Oktober 2023. Der Regierungschef könne daher „nicht einmal eine Minute länger in seinem Amt bleiben“.

Kolportierte Informationskanäle

Die Haaretz berichtete, der mittlerweile von Israel getötete Hamas-Chef Yahya Al-Sinwar habe einen früheren palästinensischen Regierungsvertreter gewarnt, dass seine Organisation eine „schreckenerregende Operation“ vorbereite. Er beschrieb den bevorstehenden Angriff demnach als „Erdbeben“. Der frühere palästinensische Offizielle habe die Informationen dann an den Staatschef der Emirate weitergegeben, schrieb Haaretz. Dieser habe daraufhin Netanjahu angerufen und ihn informiert.

Die Emirate hatten ihre Beziehungen zu Israel 2020 im Rahmen der von den USA vermittelten Abraham-Abkommen normalisiert. Netanjahu sieht dies als eine wichtige Errungenschaft seiner Regierungszeit an. Haaretz berichtete unter Berufung auf mehrere, zumeist anonyme Quellen, Netanjahu habe ruhig auf die Warnung der Emirate reagiert.