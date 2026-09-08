Wo beginnt Veränderung? Wie viel ist genug? Was bleibt menschlich?

Und wie viel Widerspruch verträgt eine gute Idee? Der Samstag beim Fö N-Festival liefert nicht nur konkrete Fragen, sondern auch gute Gründe, die Antworten neu zu denken.

Am 26. September wird St. Bartlmä nochmals zum Experimentierfeld für angewandte Kreativität: gestalten und improvisieren, diskutieren und widersprechen, hinterfragen und feiern. Ein Tag zwischen kleinen Experimenten und großen gesellschaftlichen Fragen – und mit der Freiheit, am Ende vielleicht anders zu denken als am Anfang.

Erst einmal: machen

Beim Typowalk wird die visuelle Sprache der Stadt entdeckt, beim BOXENSTOPP mit Material und Form experimentiert. „Handeln ohne Plan“ macht Improvisation zum Werkzeug für kreatives Denken. In Kooperation mit bilding bauen Kinder und Jugendliche ein eigenes Netzwerk und gestalten und verändern das Festivalgelände selbst.

Dann: Die großen Fragen stellen

Bei „Schon genug?“ treffen Geografie, Philosophie und Kunst an einer Mittagstafel aufeinander: Was macht uns abseits von Profit reich? „Hinter der Kamera. Vor dem Berg.“ richtet mit Cine Tirol den Blick auf Tirol als Filmstandort.

Das Jugendstadttheater Kufstein zeigt das Stück Delete Humanity und untersucht KI, Menschlichkeit und Macht. Danach gehört die Bühne Katharina Cibulka. Mit ihrem international beachteten Projekt SOLANGE bringt die Tiroler Künstlerin feministische Botschaften in Kreuzstich-Optik auf Baugerüste und Fassaden – und Fragen nach Gleichberechtigung dorthin, wo niemand an ihnen vorbeikommt.

Was bleibt original?

Um 19 Uhr wird das Festivalmotto selbst zum Thema: Beim Fö N_talk „Die Zukunft des Originals“ geht es um KI und einen neuen Blick auf das genuin Menschliche – auf Kreativität, Ideen und Handlungen.

Und weil ein Schluss nicht leise sein muss, übernimmt danach Monobrother. Der Wiener Mundartrapper zählt zu den eigenwilligsten Stimmen des Landes: sprachlich präzise, schwarzhumorig und mit unbestechlichem Blick auf die österreichische Gegenwart. Gemeinsam mit Klebstoff sorgt er für einen Abschluss, der eher Ausrufezeichen als Schlusspunkt ist.

Viele Programmpunkte sind frei zugänglich, die Plätze jedoch begrenzt. Wer beim Schlussakt mitdenken und mitmachen möchte, sollte sich jetzt seinen Platz sichern.