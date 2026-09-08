Heimspiel mit Herzklopfen: JOSH begeisterte solo auf der Geierwally-Bühne

Mit fünf Gitarren, viel Charme und einer Prise Lampenfieber begeisterte JOSH am Wochenende auf der Geierwally-Bühne. Im intimen Rahmen zeigte sich der Musiker von seiner persönlichen Seite – nahbar, pur und voller Herz.

Elbigenalp – Mit seinem Sommerhit „Cordula Grün“ hat Johannes Sumpich alias JOSH 2018 die österreichische Musikszene im Sturm erobert. Seitdem ist der Wiener nicht mehr aus den großen Konzerthallen und Open-Air-Festivals wegzudenken. Doch am vergangenen Wochenende zeigte sich der Vollblutmusiker von einer ganz anderen Seite: Auf der Geierwally-Bühne in Elbigenalp gab er zwei intime Solo-Konzerte.

Fünf Gitarren und viel Humor

JOSH präsentierte sein neues Album „Wer singt dann Lieder für dich“ und kehrte mit seiner Solo-Tour bewusst zu den Anfängen seiner Karriere zurück. „Die Idee dazu ist vor ein paar Jahren entstanden“, verriet er dem Publikum. „Damals war ich nicht ganz fit und hatte das Gefühl, den Kontakt zu meinem Ursprung verloren zu haben. Ich wollte einfach wieder für Menschen Gitarre spielen. Gitarre ist auch die einzige Option. Ich bin nämlich ein wahnsinnig schlechter Pianist.“

Ruhiger als sonst und mit schwarzem Hemd sang sich Vollblutmusiker Josh vor der imposanten Felsenkulisse in die Herzen des Publikums. © Simone Tschol

Und Gitarre spielte er – gleich fünf verschiedene hatte er im Gepäck. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und den sanften Klängen schuf JOSH eine Atmosphäre, die ihn an die Zeit erinnerte, als er noch in kleinen Wiener Cafés auftrat. „Damals war ich sehr unerfolgreich“, erzählte er mit einem Augenzwinkern. „Einmal kam nur meine Tante zu einem Auftritt, und dann meinte sie: ‚Für mich musst du nicht das ganze Konzert spielen.‘“ Das Publikum lachte herzlich – und fühlte sich dem Künstler noch ein Stück näher.

Heimspiel mit Herzklopfen

Obwohl JOSH mittlerweile große Bühnen gewohnt ist, gestand er, dass ihn die Solo-Konzerte besonders nervös machen. „Im kleinen Rahmen zu spielen, wie zu Beginn meiner Karriere, ist das Aufregendste überhaupt. Aber heute war ich unfassbar nervös. Da sind so viele Leute da, die ich kenne. Wenn du es zu Hause verkackst, ist es noch einmal was anderes. Nach einem Konzert in Norddeutschland ist das am nächsten Tag nämlich nicht beim Frühstück Thema.“

Das Lechtal ist für JOSH mehr als nur ein Tour-Stopp – es ist inzwischen ein Stück Heimat. Seine Frau stammt aus der Region, und auch er selbst ist gerne hier, wenn es die Zeit erlaubt. Wie oft ist im Terminkalender Platz für eine Auszeit? „Leider viel zu wenig“, bedauerte er. „Aber wenn, dann gehe ich gerne in die Berge. Ich genieße es jedes Mal sehr, wenn ich da bin.“

Dem Star ganz nah. Diese Gelegenheit ließ sich auch Familie Singer aus Birgitz nicht entgehen. Die anderen Fans warteten geduldig in der Schlange. © Simone Tschol

Genossen haben es auch die Konzertbesucher. „Es ist diesmal ruhiger. Ich habe mir extra ein schwarzes Hemd gekauft“, witzelte Josh und fügte hinzu: „Das Konzert hat eine andere Seriosität als sonst. Aber es bin immer noch ich.“

Ganz pur, ganz herzlich

Und der Schein trügte nicht. Auch nach dem Konzert zeigte sich JOSH von seiner nahbaren Seite. „Bei großen Konzerten ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Aber hier im kleinen Rahmen machen wir das jetzt einfach. Jeder, der ein Foto oder ein Autogramm will, bekommt eins. Lasst mich nur schnell das T-Shirt wechseln“, erklärte er – und hielt sein Versprechen. Er erfüllte jeden Fotowunsch, schrieb Autogramme und nahm sich Zeit für ein wenig Small Talk mit seinen Fans.