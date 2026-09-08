Angeklagter wird erscheinen
Der Prozess des Jahres: Termine im Mordfall Kammerer stehen fest
Ein bereits 2005 am Tatort sichergestellter Zigarettenstummel mit der nunmehrigen Aktennummer SP7 ist nun zentrales Beweismittel der Anklage.
© TT Archiv/Parigger/Axel Springer
Einer der mysteriösesten und meist aufgearbeiteten Mordfälle der österreichischen Kriminalgeschichte findet nun im Oktober endgültig seinen Abschluss. Angeklagt ist ein heute 42-jähriger Studienkollege von Daniela Kammerer. Eine Zigarette am Tatort, auf der auch seine DNA festgestellt wurde, soll ihn überführen.