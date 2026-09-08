Blick ins Archiv
Heute vor 25 Jahren: Als der FC Tirol die Champions League um Zentimeter verpasste
Tirol-Stürmer Gilewicz scheiterte mehrmals an Moskau-Keeper Nigmatullin, Roland Kirchler wurde zum tragischen Helden des Spiels.
© Zoller
Am 8. September 2001 stand der FC Tirol nur einen Treffer von der Champions League entfernt. Im historischen Wiederholungsspiel gegen Lokomotive Moskau stürmten die Innsbrucker im ausverkauften Tivoli pausenlos nach vorne, verzweifelten am russischen Torhüter Nigmatullin und an der Latte. Ein Blick ins Archiv.
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