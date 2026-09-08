Heute vor 25 Jahren: Als der FC Tirol die Champions League um Zentimeter verpasste

Am 8. September 2001 stand der FC Tirol nur einen Treffer von der Champions League entfernt. Im historischen Wiederholungsspiel gegen Lokomotive Moskau stürmten die Innsbrucker im ausverkauften Tivoli pausenlos nach vorne, verzweifelten am russischen Torhüter Nigmatullin und an der Latte. Ein Blick ins Archiv.