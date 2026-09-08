🖖 Kult-Quiz zum Jubiläum

Unendliche Weiten, knifflige Fragen: Das große Star-Trek-Quiz zum 60. Jubiläum

Fasziniernd! Zum 60. Jubiläum könnt ihr euch durch unser Star Trek Quiz beamen.
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Am 8. September 1966 flimmerte „Star Trek“ erstmals über die US-Bildschirme und legte den Grundstein für eines der erfolgreichsten Science-Fiction-Franchises der Fernsehgeschichte. Sechs Jahrzehnte später sind Captain Kirk, Mister Spock, Dr. McCoy und die USS Enterprise längst Teil der Popkultur. Doch wie gut kennt ihr die Originalserie wirklich? Testet euer Wissen in unserem Star-Trek-Quiz.

60 Jahre Star Trek Quiz

Der Weltraum, unendliche Quizweiten. Testet euer Wissen über die legendäre Original-Raumschiff-Enterprise-Serie

Frage 1 von 15:
Welche Farbe hat die Uniform vom Medizinischen Offizier Leonard McCoy?
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