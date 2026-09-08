Unendliche Weiten, knifflige Fragen: Das große Star-Trek-Quiz zum 60. Jubiläum

Am 8. September 1966 flimmerte „Star Trek“ erstmals über die US-Bildschirme und legte den Grundstein für eines der erfolgreichsten Science-Fiction-Franchises der Fernsehgeschichte. Sechs Jahrzehnte später sind Captain Kirk, Mister Spock, Dr. McCoy und die USS Enterprise längst Teil der Popkultur. Doch wie gut kennt ihr die Originalserie wirklich? Testet euer Wissen in unserem Star-Trek-Quiz.