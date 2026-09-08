Wo früher Schnee lag, ist jetzt blankes Eis: Bergschule stellt Zugspitz-Führung ein

Wegen schwieriger Verhältnisse stellte die deutsche Bergschule Vivalpin ihre Gruppenführungen auf die Zugspitze durch das Höllental bis auf Weiteres ein. Ein Gespräch mit Christof Schellhammer, dem Gründer und Leiter der Bergschule, über die Gründe und welche Auswirkungen die Erderwärmung auf den Bergtourismus hat.