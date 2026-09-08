„Man fühlt sich ohnmächtig“
Wo früher Schnee lag, ist jetzt blankes Eis: Bergschule stellt Zugspitz-Führung ein
Der Höllentalferner am in Deutschland gelegenen Nordhang der Zugspitze geht immer weiter zurück.
© Vivalpin
Wegen schwieriger Verhältnisse stellte die deutsche Bergschule Vivalpin ihre Gruppenführungen auf die Zugspitze durch das Höllental bis auf Weiteres ein. Ein Gespräch mit Christof Schellhammer, dem Gründer und Leiter der Bergschule, über die Gründe und welche Auswirkungen die Erderwärmung auf den Bergtourismus hat.
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