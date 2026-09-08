„Er gibt Sicherheit“
Mit Empathie und Engagement: Leo Brandstätter ist Tirols Zivildiener des Jahres
Leo Brandstätter ist Tirols „Zivildiener des Jahres“. Am Dienstag erhielt er den Preis von der zuständigen Ministerin Claudia Bauer (ÖVP).
© Bundeskanzleramt
Helfen, wo Hilfe nötig ist: Leo Brandstätter hat seinen Zivildienst nicht einfach absolviert – er hat ihn gelebt. Für seine unermüdliche Arbeit und jede Menge Feingefühl wurde der junge Bad Gasteiner zu Tirols „Zivildiener des Jahres“.
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