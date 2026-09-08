Amtierende „Miss Austria“ mit 22 Jahren überraschend gestorben

Die amtierende „Miss Austria“ Lucia Sisic ist im Alter von 22 Jahren überraschend gestorben. Die genaue Todesursache ist nicht öffentlich bekannt.

Medienberichten zufolge wurde Sisic aber mit einem Herzklappenfehler geboren. Im Laufe ihres Lebens musste sie sich sieben Eingriffen am Herzen unterziehen. Die Wienerin ging mit ihrer Krankheit offen um und äußerte sich auch mehrmals in Interviews dazu. Besonders schwer verlief eine Operation im Jahr 2017. Nach dem Eingriff musste Sisic wiederbelebt werden und verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus. Aufgrund von Nervenschäden musste sie anschließend das Gehen neu lernen.

„Wundervolle junge Frau“

Die Wienerin wurde 2024 zur „Miss Vienna“ und wenige Monate später zur „Miss Austria“ gewählt. Da seitdem keine neue Wahl mehr stattfand, war Sisic bis zu ihrem Tod die amtierende Titelträgerin.