Motorradfahrer (61) prallte in Sölden gegen Tunnelwand und wurde verletzt

Ein Motorradfahrer aus den USA ist am Dienstag in Sölden verunglückt. Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 61-jähriger US-Amerikaner ist am Dienstag auf der Ötztalstraße (B186) in Sölden bei einem Motorradunfall verletzt worden. Der Mann war gegen 13.45 Uhr in Richtung Obergurgl unterwegs, als er am Ende einer Galerie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts geriet.

Der Motorradfahrer prallte zunächst gegen die Tunnelwand und anschließend gegen die Leitschiene. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er vom Motorrad geschleudert. Die Maschine rutschte weiter in eine Ausweiche und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw.