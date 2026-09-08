58-Jährige musste nach Sturz auf Drauradweg reanimiert werden

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmittag auf dem Drauradweg im Gemeindegebiet von Strassen ereignet. Eine 58-jährige Italienerin stürzte mit ihrem E-Bike und erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Sie musste reanimiert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen werden.

Gegen 12 Uhr war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Radweg in Richtung Lienz unterwegs. Ehemann und Tochter fuhren nach eigenen Angaben nur wenige Sekunden hinter der 58-Jährigen. Dennoch bekamen sie den Sturz nicht mit.

Nach Reanimation nach Innsbruck geflogen

Erst als sie die Radfahrerin am rechten Fahrbahnrand liegen sahen, bemerkten sie das Unglück. Die Italienerin war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos und hatte sich bei dem Sturz schwerste Verletzungen am Kopf zugezogen. Die alarmierten Rettungskräfte und der Notarzt versorgten die Frau zunächst vor Ort und mussten sie auch reanimieren. Anschließend wurde die Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.