58-Jährige nach Sturz auf Drauradweg in Strassen gestorben

Nach einem schweren Fahrradunfall in Osttirol ist eine 58-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Italienerin starb am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der folgenschwere Unfall hat sich am Dienstag am Drauradweg im Gemeindegebiet von Strassen ereignet. Die 58-Jährige war zu Mittag gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in Richtung Lienz unterwegs. Die Frau stürzte mit ihrem E-Bike und erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.

Ehemann und Tochter fuhren nach eigenen Angaben nur wenige Sekunden hinter der 58-Jährigen. Dennoch bekamen sie den Sturz nicht mit, sondern fanden die Frau schließlich bewusstlos am Fahrbahnrand. Die Italienerin musste reanimiert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen werden. Dort verstarb sie einen Tag später.