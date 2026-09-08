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„Viel Vertrauen vom Verein“
Nächste Personalie geklärt: FC Wacker bindet Stürmer langfristig
Anderson Rodriguez soll auch künftig für den FC Wacker in die Zweikämpfe gehen.
© GEPA pictures/ Marko Vulic
Von Michael Pipal
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