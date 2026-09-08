US-Militär meldet Zerstörung von fünf iranischen Öl-Tankern

Das US-Militär hat laut eigenen Angaben erneut mehrere iranische Rohöltanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf die fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben mit schweren Raketenangriffen auf zumindest einen US-Stützpunkt in Jordanien.

Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee des Landes 20 ballistische Raketen erfolgreich ab. 18 seien zerstört worden, zwei in entlegene Gebiete gestürzt. Die Revolutionsgarden behaupteten laut der Nachrichtenagentur Fars, bei den eigenen Vergeltungsangriffen auf Jordanien den dortigen US-Stützpunkt Al-Asrak getroffen und beträchtlichen Schaden angerichtet zu haben. Das US-Militär äußerte sich nicht dazu.

Zuvor hatten iranische Medien mehrere Explosionen auf der Insel Kharg im Persischen Golf sowie nahe der Hafenstadt Jask an der Straße von Hormuz gemeldet. Die Besatzungsmitglieder seien im Vorhinein aufgefordert worden, die Schiffe zu verlassen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Öltanker könnten nicht mehr genutzt werden. Ein dazu veröffentlichter Videoclip des US-Militärs schien Raketenangriffe im Bereich der Maschinenräume der Tanker zu zeigen. Angaben zu möglichen Opfern gab es nicht.

US-Außenminister Marco Rubio warnte den Iran unterdessen, dass die USA als Vergeltung weiterhin iranische Öltanker attackieren werden. Während eines Besuchs in Kolumbien erklärte Rubio, dass das Land jedes Mal, wenn der Iran versuche, Schiffe der US-Marine zu treffen, Tanker verlieren werde.

Bei den Attacken habe das US-Militär die Tanker "M/T Kaviz", "M/T Charminar", "M/T Horizon 1" und "M/T Riesco" im Golf von Oman zerstört, teilte Centcom mit. Nahe der Insel Kharg sei zudem das Schiff "M/T Derya" angegriffen worden, hieß es weiter. Die Tanker seien "Teil eines milliardenschweren Schattennetzwerks" gewesen, durch das sich die Revolutionsgarden finanzierten.

Laut der regierungsnahen Nachrichtenagentur Mehr waren Explosionen auf verschiedenen Teilen der Insel Kharg zu hören, darunter auch im Hafengebiet. Auch nahe der Hafenstadt Jask im Südosten des Irans an der Straße von Hormuz seien Explosionen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim gab es auch mehrere Explosionen auf zwei US-Stützpunkten in Jordanien. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Persischen Golf südlich des iranischen Festlands liegen mehrere Inseln von strategischer Bedeutung für die Führung in Teheran. Sie spielen auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle.

Die iranische Insel Kharg etwa ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft. Im Iran-Irak-Krieg (1980-1988) war Kharg wegen seiner strategischen Bedeutung wiederholt Ziel von Angriffen.