Trump begrüßt AfD-Wahlerfolg: "Wirklich großer Abend"

US-Präsident Donald Trump hat den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt auf die deutsche Einwanderungspolitik zurückgeführt. "Wow! Die populistische Partei in Deutschland hatte gerade einen wirklich großen Abend", schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Die Wähler seien die "absolut schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften" leid, die Deutschland so sehr geschadet hätten.