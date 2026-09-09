LIV-Tour stellt Insolvenzantrag in USA

Weniger als fünf Jahre nach dem ersten Turnier und dem Riss durch die Golf-Welt hat die LIV-Tour in den USA einen Insolvenzantrag gestellt. Dadurch soll es eine Zukunft für die 2022 als Konkurrenz für die PGA-Tour ins Leben gerufene Serie geben. Der saudi-arabische Staatsfonds PIF hatte geschätzt fünf Milliarden Dollar in das Projekt investiert, vor etwa fünf Monaten aber seinen Rückzug als Hauptgeldgeber angekündigt. Mehrere Golf-Stars sind nun unter den Gläubigern.

Im Insolvenzantrag ist die Rede von 500 Millionen bis einer Milliarde US-Dollar Verbindlichkeiten bei einem Vermögen von 100 bis 500 Millionen Dollar. Der Spanier Jon Rahm hat 7,5 Mio. an Forderungen angemeldet, und auch Bryson DeChambeau (5,7 Mio.) oder Dustin Johnson (5,5 Mio.) sind unter den Gläubigern. Unklar ist, ob die damals unter großem Getöse abgewanderten Topstars nun auf die PGA-Tour zurückkehren. Die PGA öffnete die Tür in einer Erklärung zuletzt nicht.