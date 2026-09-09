Sabalenka und Tiafoe nach Comebacks im US-Open-Halbfinale

Die topgesetzte Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat bei den US Open in New York zum sechsten Mal in Serie das Halbfinale erreicht. Die Belarussin bezwang die tschechische Wimbledon-Siegerin Linda Noskova am Dienstag 7:6(1),3:6,7:6(7) und wahrte damit ihren Status als Nummer 1 der Weltrangliste. Sie trifft nun auf Jessica Pegula. Bei den Männern servierte Alex Michelsen bereits auf den Matchgewinn, als er gegen seinen US-Landsmann Frances Tiafoe Nerven zeigte und verlor.

Michelsen schlug gegen den Favoriten Tiafoe bereits zum Sieg auf, musste sich aber dramatisch 7:5 6:3,5:7,3:6,6:7(6) geschlagen geben. Anschließend weinte er in den Armen des Siegers, der den 22-jährigen Landsmann nach dem Ende seines Laufs wiederum aufmunterte. "Er ist ein toller Kerl, wie er mich in diesem Moment getröstet hat", sagte Michelsen über die Umarmung nach der Partie.

"Ich weiß, wie weh das tut", sagte Tiafoe mitfühlend. "Ich habe ihm gesagt: Du wirst hier noch so oft sein." Er selbst bekommt es in seinem dritten US-Open-Halbfinale entweder mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien oder seinem Landsmann Ben Shelton zu tun.

Auch Sabalenka schaffte die Wende, nachdem sie gegen Noskova im entscheidenden Satz mit einem Break zurückgelegen war. Nach 2:22 Stunden setzte sie sich im Match-Tiebreak doch noch durch. "Ich bin sprachlos, ich habe mich komplett an meine Grenze gebracht. Ich habe schon gedacht, dass das Spiel vorbei ist", sagte Sabalenka. Den Matchball im Tiebreak verwandelte sie mit einem Ass beim zweiten Aufschlag. "Das war ein ganz wichtiger Punkt. Es zeigt einfach, dass ich bereit für den Kampf bin."

Noskova hingegen war bedient. Die Tschechin wollte noch drei Tage in New York verbringen. "Ich werde mich betrinken und das Ganze vergesse, schätze ich", sagte die 21-Jährige zu Reportern und lachte. "Zum Glück bin ich alt genug dafür."

Sabalenka hat weiterhin die Chance auf ihren dritten US-Open-Titel in Serie, dies gelang zuletzt Serena Williams von 2012 bis 2014. Um die Spitzenposition in der Weltrangliste zu behalten, muss sie das Turnier gewinnen und darauf hoffen, dass die Kasachin Jelena Rybakina im Viertelfinale ausscheidet.