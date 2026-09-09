Anti-Smartphone-Front macht in Wien mobil

"Spritzer statt Smartphone", "Leben statt Liken!": Wer derzeit in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, wird – sofern der Blick nicht am Handy klebt – unweigerlich auf schwarz-weiße Plakate mit provokanten Sprüchen gegen Smartphones und soziale Medien stoßen. Mit Klebeband an Straßenmasten befestigt, stammen die Botschaften von der "Radikalen Anti Smartphone Front" (RASF). Nach London und Brüssel setzt die Gruppe nun auch in Wien "verstärkte Aktionen", wie ihr Kopf sagte.

Auch wenn sich ihr Name etwas dramatisch anhört, haben Handystores und Apple-Shops nichts zu befürchten. "Es ist ein Kunstprojekt, das vor allem Bewusstsein schaffen will", sagte Benno Flügel, Initiator der Bewegung, der APA. Die Front kritisiert vor allem den exzessiven Gebrauch von Smartphones sowie sozialen Netzwerken.

Die digitale Dauerpräsenz verdränge persönliche Begegnungen, fördere Selbstdarstellung und trage zur gesellschaftlichen Spaltung bei. Ein Mensch, der in den 1980er-Jahren ins Koma gefallen wäre und heute wieder aufwachen würde, könnte denken, "es sei eine Seuche ausgebrochen, die unsere Öffentlichkeit bis in den letzten Winkel infiziert hat, da überall und an jeder Ecke Menschen nur noch in ihren elektronischen Spiegel starren", so Flügel.

Vor allem will die RASF die stärkere Nutzung von "algorithmusfreien Räumen" wie Bibliotheken, Kinos, Museen oder Bars erreichen. Wichtiger als eine Horde Abonnenten auf Facebook oder Follower auf Instagram sei demnach eine "Handvoll Freunde, mit denen wir lachen, weinen und über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens reden können".