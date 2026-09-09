Drei Mütter rechnen uns vor
Schule, Sport, Schuhe: Was der September Tirols Familien wirklich kostet
Theo (vorne) und seine Brüder Florentin (hinten) und Benedikt (rechts) sind Schulkids. Ihre Mama Martina rechnet mit uns, was sie der September kostet.
© Axel Springer
112 Euro fürs Busticket, 50 Euro für Hallenschuhe, Vereinsbeitrag, Hort. Und plötzlich sind weit mehr als 1000 Euro weg. Wir haben bei drei Tiroler Familien nachgerechnet, was jedes Jahr im September tatsächlich zusammenkommt.
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