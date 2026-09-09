Drei Mütter rechnen uns vor

Schule, Sport, Schuhe: Was der September Tirols Familien wirklich kostet

Theo (vorne) und seine Brüder Florentin (hinten) und Benedikt (rechts) sind Schulkids. Ihre Mama Martina rechnet mit uns, was sie der September kostet.
© Axel Springer
Anna WankerRosa Karbon

Von Anna Wanker, Rosa Karbon

112 Euro fürs Busticket, 50 Euro für Hallenschuhe, Vereinsbeitrag, Hort. Und plötzlich sind weit mehr als 1000 Euro weg. Wir haben bei drei Tiroler Familien nachgerechnet, was jedes Jahr im September tatsächlich zusammenkommt.

Kommentare

0