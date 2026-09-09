Nach Murenabgang in Südtirol: Brennerbahn wieder eingleisig befahrbar

Aufatmen für Bahnreisende auf der Brennerstrecke: Nach einem Murenabgang zwischen Pflersch und Gossensass, der den Bahnverkehr seit Dienstagabend lahmgelegt hatte, wurde die Strecke am Mittwochmittag wieder eingleisig für den Verkehr freigegeben. Es kommt jedoch weiterhin zu Einschränkungen.

Ein Murenabgang auf der Südrampe der Brennerbahn hatte von Dienstagabend bis Mittwochmittag zu einer kompletten Sperre der Brennerbahn auf Südtiroler Seite geführt. Für den Fernverkehr wurde am Mittwochvormittag ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Innsbruck und Bozen eingerichtet.

Kurz nach 12 Uhr mittags wurde laut ÖBB ein Gleis wieder für den Zugsverkehr freigegeben. Der Fernverkehr auf der Schiene kann somit wieder anlaufen. Dieses Gleis ist jedoch vorerst nur mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung befahrbar. Es sollte also mehr Zeit eingeplant werden.