Nach Murenabgang in Südtirol: Brennerstrecke wieder zweigleisig befahrbar

Aufatmen für Bahnreisende auf der Brennerstrecke: Nach einem Murenabgang zwischen Pflersch und Gossensass, der den Bahnverkehr seit Dienstagabend lahmgelegt hatte, wurde die Strecke am Donnerstagabend wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach einem Murenabgang zwischen Brenner und Sterzing in Südtirol ist die Brennerbahnstrecke in dem betroffenen Bereich auf der Südrampe seit Donnerstagabend um 18.30 Uhr wieder zweigleisig befahrbar. Die Strecke war von Dienstagabend bis Mittwochmittag komplett gesperrt gewesen – somit war auch der Fernverkehr über den Brenner betroffen, es gab einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Bozen. Dann wurde zunächst wieder ein Gleis für den Verkehr freigegeben.

Auf österreichischer Seite war der Nahverkehr bis zum Brenner planmäßig verlaufen. Auf italienischer Seite wurde dahingehend ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Weiterhin leichte Verspätungen möglich