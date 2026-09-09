Nach Murenabgang in Südtirol: Verbindung auf der Brennerbahn unterbrochen

Starkregen hat am Dienstagabend in Pflersch bei Gossensass in Südtirol einen Murenabgang ausgelöst. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr zwischen Sterzing und Brenner unterbrochen. Am Mittwochvormittag ist ein Lokalaugenschein vorgesehen.

In Pflersch im Südtiroler Gossensass ist am Dienstagabend infolge von Starkregen eine Mure niedergegangen. Das Unwetter hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr entlang der Brennerachse. Wie stol.it berichtet, wurde aus Sicherheitsgründen die Bahnverbindung auf der Linie 100 zwischen Sterzing und Brenner unterbrochen. Seither ist der Bahnverkehr auf der Südrampe der Strecke eingestellt.