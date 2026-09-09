Nach Murenabgang in Südtirol: Zugstrecke zwischen Brenner und Brixen gesperrt

Starkregen hat am Dienstagabend in Pflersch bei Gossensass in Südtirol einen Murenabgang ausgelöst. Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin die Bahnverbindung unterbrochen. Bis voraussichtlich 7 Uhr sind zwischen Brenner und Brixen keine Fahrten möglich.

In Pflersch im Südtiroler Gossensass ist am Dienstagabend infolge von Starkregen eine Mure niedergegangen. Das Unwetter hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr entlang der Brennerachse. Wie stol.it berichtet, wurde aus Sicherheitsgründen die Bahnverbindung auf der Linie 100 zwischen Sterzing und Brenner unterbrochen. Für den Pendelverkehr zwischen den beiden Orten stehen Ersatzbusse zur Verfügung.