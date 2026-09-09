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Kommentar
Ein langer Wahlkampf beginnt
Kommentarvon Peter Nindler
Die schwarz-rote Landeskoalition arbeitet besser, als sie von der Opposition dargestellt wird. Doch in dem Jahr bis zur Landtagswahl herrschen andere politische Gesetzmäßigkeiten.
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