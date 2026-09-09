14 Nummer-eins-Hits: Diese irischen Pop-Superstars kommen zum Saison-Start nach Ischgl

Die irischen Pop-Superstars Westlife werden am 28. November das diesjährige „Top of The Mountain Opening Concert“ in Ischgl bestreiten. Die Band, die auf eine Karriere mit 14 Nummer-eins-Hits in Großbritannien zurückblickt, wird die Wintersaison in Ischgl vor nächtlicher Bergkulisse einläuten.

Sie haben bis dato sage und schreibe 14 Nummer-eins-Hits in den britischen Charts, im Mutterland der Popmusik, gelandet - nur übertrumpft von den Allzeit-Ikonen Elvis Presley und den Beatles: Irlands Pop-Superstars Westlife. Am 28. November wird die Gruppe bestehend aus Shane Filan, Nicky Byrne und Kian Egan das diesjährige „Top of The Mountain Opening Concert“ in Ischgl bestreiten.

Das Konzert wird ab 18 Uhr vor nächtlicher Bergkulisse auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn stattfinden und die Wintersaison einläuten, teilten die Veranstalter mit. Zum Besten geben werden die irischen Balladen-Spezialisten vor allem Hits wie „Swear It Again“, „Flying Without Wings“, „My Love“, „Uptown Girl“, „You Raise Me Up“, „Queen of My Heart“ oder „If I Let You Go“.

Im Jahr 1998 hatte die weltweite Erfolgsgeschichte der damaligen Boyband, in der Mehrzahl aus dem irischen Sligo stammend, begonnen. Und sie riss seitdem nicht ab. Derzeit sind Westlife zu dritt unterwegs, da der vierte Protagonist, Mark Feehily, seit 2024 wegen gesundheitlicher Probleme pausieren muss.

Mehr als 55 Millionen verkaufte Tonträger und ausverkaufte Stadien

Mehr als 55 Millionen Tonträger verkauften Westlife bisher, in Großbritannien und Irland bilden die mittlerweile Mittvierziger nach wie vor die meistverkaufte Album-Band des 21. Jahrhunderts. Über sechs Millionen Konzertkarten setzten die vor allem auch in Asien populären Iren bisher ab, allein von der in den vergangenen Jahren abgehaltenen „Wild Dreams Tour“ wurden mehr als 1,2 Millionen Tickets verkauft - ausverkaufte Stadionkonzerte inklusive, so etwa in China oder im Londoner Wembley Stadion.