Anraser Musiktage laden zum Konzert mit dem Collegio Per Sonare

Das Collegio per Sonare aus Oberkärnten präsentiert am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr das Programm „Italienische Reise“ mit Musik von Händel, Verdi und Donizetti.

Anras – Das Ensemble Collegio per Sonare, bestehend aus Musikern des Oberkärntner Raumes hat sich zur Aufgabe gesetzt, die jahrhundertealte Tradition der höfischen Bläsermusik mit neuem Leben zu erfüllen. Der an Johann Wolfgang von Goethes berühmten Reisebericht „Italienische Reise“ angelehnte Programmtitel soll die musikalischen Wechselwirkungen und gegenseitigen Beeinflussungen der Länder beiderseits der Alpen sichtbar machen.

Programm

Georg Friedrich Händel – Einzug der Königin von Saba

Giuseppe Verdi – Ouvertüre zur Oper Nabucco

Gaetano Donizetti – Concertino-Variationen für Englischhorn

Weiters Arien und Lieder für Tenor und Harmoniemusik

Termin

Das Konzert findet am Sonntag, den 11. Oktober, im Kultursaal Anras statt und beginnt um 17 Uhr.