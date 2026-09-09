Anraser Musiktage laden zum Konzert mit dem Collegio Per Sonare
Das Collegio per Sonare aus Oberkärnten präsentiert am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr das Programm „Italienische Reise“ mit Musik von Händel, Verdi und Donizetti.
Anras – Das Ensemble Collegio per Sonare, bestehend aus Musikern des Oberkärntner Raumes hat sich zur Aufgabe gesetzt, die jahrhundertealte Tradition der höfischen Bläsermusik mit neuem Leben zu erfüllen. Der an Johann Wolfgang von Goethes berühmten Reisebericht „Italienische Reise“ angelehnte Programmtitel soll die musikalischen Wechselwirkungen und gegenseitigen Beeinflussungen der Länder beiderseits der Alpen sichtbar machen.
Programm
Georg Friedrich Händel – Einzug der Königin von Saba
Giuseppe Verdi – Ouvertüre zur Oper Nabucco
Gaetano Donizetti – Concertino-Variationen für Englischhorn
Weiters Arien und Lieder für Tenor und Harmoniemusik
Termin
Das Konzert findet am Sonntag, den 11. Oktober, im Kultursaal Anras statt und beginnt um 17 Uhr.
Eintritt 25 Euro / 13 Euro bis 16 Jahre / bis 10 Jahre frei
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