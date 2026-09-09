Comeback der „Totenfrau“
Warum Bernhard Aichner seine Thrillerreihe nach zehn Jahren fortsetzt
Bestseller-Autor Bernhard Aichner signiert 1000 Exemplare seines neuen Thrillers „Totenfrau – Die Rückkehr“ am Freitag in Innsbruck. Die offizielle Buchpremiere ist für den 18. September in Telfs angesetzt.
© Olivia Aichner
Die „Totenfrau“-Saga um die Bestatterin Brünhilde Blum machte Bernhard Aichner berühmt. Jetzt erscheint ein vierter Band. Am Freitag signiert er ihn im Innsbrucker Raiqua.
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