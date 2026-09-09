174 Wohnungen bleiben bei der Stadt
Innsbruck bläst Wohnungsdeal ab: Kein Verkauf an die Neue Heimat
Im Bereich der Innsbrucker Langstraße 2–24 sollten in Summe 174 Wohnungen von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft zur Neuen Heimat „wandern“. Das wurde jetzt abgeblasen.
© Daniel Liebl
Der beabsichtigter Kauf von 174 Stadt-Wohnungen durch die gemeinnützige Neue Heimat war von Anfang an keine „gmahde Wiesn“. Weil er außerhalb des gemeinnützigen Rahmens erfolgen würde. Jetzt ist er geplatzt.
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