Das innsbruck nature film festival feiert 25 Jahre!

Von 7. bis 11. Oktober wird Innsbruck erneut zum internationalen Treffpunkt für Naturfilm, Wissenschaft, Kunst und gesellschaftlichen Austausch.

Das inff zählt zu den renommiertesten Natur- und Umweltfilmfestivals und präsentiert zum 25. Jubiläum 66 Filme aus 34 Ländern, davon 55 im Wettbewerb. Im Zentrum stehen die Vielfalt des Lebens, unsere Beziehung zur Natur, unsere Verantwortung und die Frage, wie wir mit unserem Planeten leben wollen! Viele Filmschaffende reisen persönlich nach Innsbruck, um ihre Werke vorzustellen, Einblicke in ihre Arbeit zu geben und mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Der inff Film Industry Market bringt Menschen aus der gesamten Filmbranche von Filmschaffenden, über Produktion bis hin zu Verleih in Workshops, Masterclasses und Pitching-Sessions zusammen und steht schon immer für die Vermittlung von Natur über Kunst und setzt dabei nicht allein auf das Medium Film. Ausstellungen in Innsbrucker Galerien sowie die immersive 360°-Installation „Darkness Matters“ im Dom zu St. Jakob verbinden künstlerische Perspektiven mit Fragen rund um Natur und Umwelt. Ein weiterer Höhepunkt ist das Gespräch mit André Heller über sein Verhältnis zur Natur am Sonntag, 11. Oktober um 16.30 Uhr im Metropol Kino.

Ein umfassendes Kinder- und Familienprogramm findet von Donnerstag bis Samstag jeden Nachmittag statt, teilweise auch auf Englisch.

Die besten Filme aus aller Welt

In 25 Jahren wurden beim Festival bereits mehr als 1.000 Filme gezeigt! Zum Jubiläum blickt das inff mit einer Retrospektive auf seine Geschichte. Sechs ausgewählte Filme führen von den frühen Innsbrucker Naturfilmtagen bis zum internationalen Festival von heute – darunter der Arktis-Klassiker von 1922 „Nanook of the North“, der bereits 2003 gezeigte und Oscar nominierte „Virunga“, „Patrick and the Whale“, Christian Bergers „Mautplatz“ oder „Unterwegs nach … Heimat“.

Pangolin – Journey to Freedom: Gerettet vor Wilderern in Simbabwe, bekommt ein Schuppentier-Baby eine zweite Chance auf ein Leben in freier Wildbahn. © Terra Mater Studios

Im Wettbewerb laufen Highlights wie „Muskox“, eine bildgewaltige Dokumentation über den Moschusochsen in der rauen Arktis. „In the Company of Wolves: An American Journey“ richtet den Blick auf Nordamerika. Der von Oscar-Preisträger Jeff Bridges erzählte Dokumentarfilm nutzt die Geschichte des Wolfs als Ausgangspunkt, um die Vereinigten Staaten aus einer ungewohnten Perspektive zu betrachten. Zum Schmunzeln und Reflektieren lädt die Satire über unsere Liebesbeziehung zum Auto: „Kraftfahrzeug! Eine deutsche Liebe“. Ein Erlebnis für die ganze Familie ist die mehrfach preisgekrönte Österreichische Produktion „Schuppentier hautnah“ (auf Deutsch und Englisch).