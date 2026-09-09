Freundin zu Mord ermuntert: 14-Jährige in Wien zu drei Jahren Haft verurteilt

Ohne ihr Zureden in Chatnachrichten hätte ein junges Mädchen seine Mordfantasien vielleicht doch nicht in die Tat umgesetzt. Deshalb stand am Mittwoch in Wien auch die Freundin vor Gericht.

Wien – Nach dem Mord an einer Pensionistin auf einem Friedhof in Wien vergangenen Februar ist am Mittwoch eine zweite Jugendliche wegen Beitragstäterschaft verurteilt worden. Das 14-jährige Mädchen wurde rechtskräftig zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Ein Jahr wurde unbedingt ausgesprochen, verknüpft mit einigen Weisungen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Im Juni wurde bereits eine Gleichaltrige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

Strafaufschub für Ausbildung

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) erlaubt es der nun Verurteilten, einen Strafaufschub zu beantragen, um ihre Ausbildung fertig zu machen, was ihr die Richterin nahelegte. Im JGG kann eine rechtskräftig verhängte, unbedingte Freiheitsstrafe nach Ablauf eines Strafaufschubs nachträglich in eine bedingte Strafe umgewandelt werden. Neben der Weisung, in die Schule zu gehen bzw. eine Ausbildung zu machen, muss das Mädchen für zwei Jahre Psychotherapie absolvieren, regelmäßig einen Facharzt in Kinder- und Jugendpsychiatrie konsultieren, ihre Medikamente regelmäßig einnehmen und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen.

Von Freundin zur Tat „aufgemuntert“

In der Verhandlung im Frühsommer ließ die unmittelbare Täterin bereits aufhorchen, als sie teilnahmslos davon erzählte, dass sie seit geraumer Zeit Mordgedanken hegte. Ihre Fantasien – die 14-Jährige schaute auch leidenschaftlich gerne True-Crime-Serien, Gewaltvideos und Filme über Serienkiller – habe sie mit ihrer Freundin geteilt. Sie habe sich der Gleichaltrigen in einer Nachricht anvertraut, dass sie diese Mordgedanken habe, diese habe sie sogar „aufgemuntert“, die Bluttat durchzuführen. Deshalb klagte die Staatsanwaltschaft die Freundin an, weil sie der Anklagebehörde zufolge einen psychischen Tatbeitrag geleistet habe.

Chats, die „Mut gaben“

Das bestätigte sich auch bei der Verhandlung am Mittwoch, in der die unmittelbare Täterin als Zeugin auftrat. Sogar auf die explizite Frage des Verteidigers, ob sie den Mord begangen hätte, wenn ihre Freundin am Tag der Tat im Chat nicht geantwortet hätte, beantwortete sie mit „nein“. Die Chats hätten „mir Mut gegeben“, sagte die unmittelbare Täterin der Richterin.

Die zum Tatzeitpunkt ebenfalls 14-jährige Freundin wurde bereits im Vorfeld des Prozesses als Beschuldigte geführt. Allerdings waren die Aussagen der Hauptbeschuldigten in der Hauptverhandlung dann schlussendlich belastend.

Opfer zufällig ausgewählt

Der Fall erregte breites öffentliches Interesse, weil es sich bei der getöteten Frau um ein Zufallsopfer handelte. Sie war zufällig am Friedhof, als sie von dem ihr völlig unbekannten Mädchen von hinten angegriffen wurde. Die Jugendliche stach mehrfach auf die 64-Jährige ein, sie verstarb noch am Tatort. Die 14-Jährige, die in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung lebte, hatte die Tatwaffe kurz zuvor gekauft. Das Opfer hatte am Ende mehr als 80 Stich- und Schnittverletzungen, vor allem im Kopf- und Halsbereich.

Fotos von Leiche verschickt

Danach machte die Jugendliche, die vor der Tat Medikamente aus der Gruppe der Benzodiazepine genommen hatte, noch Fotos vom Leichnam und schickte sie an drei Freunde, darunter die nun Beschuldigte. Zurück in ihrer betreuten WG wählte sie den Notruf und gestand die Tat.