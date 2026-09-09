Mayrhofen Ultraks: Rekordbeteiligung und neue Bestzeiten im Zillertal

Die Mayrhofen Ultraks 2026 verzeichneten am vergangenen Wochenende einen neuen Teilnehmerrekord. Rund 2.000 Sportler:innen aus 44 Nationen stellten sich den anspruchsvollen Trails der Zillertaler Alpen und lieferten dabei beeindruckende Leistungen sowie neue Bestzeiten ab.

Die Mayrhofen Ultraks boten am Wochenende des 8. September 2026 ein Spektakel in den Zillertaler Alpen. Rund 2.000 Teilnehmer:innen aus 44 Ländern maßen sich auf verschiedenen Strecken rund um Mayrhofen.

Die Königsklasse: Z101

Das längste Rennen, der Z101, startete am Freitagabend. Die Strecke führte über 101 Kilometer und 7.600 Höhenmeter durch hochalpine Trails bis auf 3.123 Meter Seehöhe. Hubert Schwaiger aus Deutschland sicherte sich den Sieg bei den Herren. Er erreichte das Ziel in 18:39:47 Stunden und stellte einen neuen Streckenrekord auf. Bei den Frauen gewann Michaela Portenkirchner (Salomon, AT) in 23:31:36 Stunden.

Hubert Schwaiger stellte einen neuen Streckenrekord auf der 101 km Ultra-Distanz mit seiner Zeit von 18:39:47 auf. © Markus Lindl

Endlich im Ziel, wo die Sportler mit viel Applaus empfangen wurden. © Niklas Haertig

TUX070 und MUZ30

Am Samstag folgte der TUX070 über 70 Kilometer und 4.400 Höhenmeter. David Niegemann aus Deutschland siegte bei den Herren in 8:38:35 Stunden. Carina Helmreich, ebenfalls aus Deutschland, gewann bei den Frauen mit einer Zeit von 10:22:53 Stunden. Den Abschluss des Wochenendes bildeten kürzere Distanzen wie der MUZ30. Hier warteten 30,3 Kilometer und 2.000 Höhenmeter. Felix Bleier aus Österreich holte den Sieg bei den Herren in 2:40:11 Stunden. Silvia Schwaiger gewann bei den Frauen in 3:11:06 Stunden.

Wetter und Emotionen

Die äußeren Bedingungen gestalteten das Wochenende abwechslungsreich. Ein kühler, bewölkter Morgen wich einem sonnigen Nachmittag. Die Ultraks sind mehr als nur sportliche Ergebnisse. Zahlreiche Zuschauer:innen feuerten die Läufer:innen entlang der Strecken an. Ein Highlight war die Ultraks FanZone an der Bergstation der Penkenbahn.

Hoch hinauf in die Zillertaler Bergwelt ging es für die Trailrunner. © eberl christian