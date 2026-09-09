Klimaneutralität: Schwaz bewirbt sich als Pionierstadt

Die Stadtgemeinde Schwaz strebt Klimaneutralität an und bewirbt sich als "Pionierstadt". Diese Initiative unterstützt Klein- und Mittelstädte, ihre Klima-, Energie- und Umweltziele zügig umzusetzen. Schwaz möchte so die eigene Klimastrategie modernisieren.

SCHWAZ. Die letzte Klimastrategie der Stadt Schwaz stammt aus dem Jahr 2017. Schwaz will diese nun weiterentwickeln und an aktuelle Herausforderungen anpassen. Bürgermeisterin Victoria Weber betont die Dringlichkeit: "Der vergangene Sommer hat uns deutlich gezeigt, wie sich das Klima verändert. Temperaturen weit über 30 Grad waren Alltag." Sie ergänzt, die Stadt nutze diesen guten Stand in Klimafragen, "um den nächsten Schritt zu gehen: in Richtung Klimaneutralität und mit einem eigenen Hitzeaktionsplan. Der Pionierstadt Kooperationsvertrag ist dafür ein wichtiges Werkzeug."

Wärme aus Abwasser und Waldrestholz

Die Bewerbung konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Wärmeversorgung, Kreislaufwirtschaft und Governance. Mit dem Projekt "Wärme Schwaz" entsteht CO2-neutrale Wärme. Diese soll aus gereinigtem Abwasser und Waldrestholz der heimischen Forstwirtschaft gewonnen werden.

Im Bereich Kreislaufwirtschaft hat Schwaz bereits Erfolge erzielt. Mit der Gründung einer Kompetenzgruppe soll in den kommenden zwei Jahren ein Qualitätskompass erarbeitet und damit Richtlinien für eine nachhaltige Beschaffung festgelegt werden. Mit im Boot sind die Firmen DAKA, WAMS und ATM. Ziel ist, Rohstoffe und Produkte möglichst lang im Umlauf zu halten und Abfall zu vermeiden.

Einige Anlaufstelle im Rathaus

Auf Verwaltungsebene soll die klima- und umweltorientierte Governance der Stadt ausgebaut werden. Da die Fördersumme personalgebunden ist, ist im Schwazer Rathaus eine neue, hauptamtliche Stelle vorgesehen. Diese soll künftige Projekte in den Bereichen Klimaneutralität, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft dauerhaft begleiten. Klima- und umweltorientierte Governance (auch bekannt als Environmental Governance oder Klimagovernance ) bezeichnet das Gesamtsystem aus Regeln, Strukturen und Prozessen, mit dem staatliche und nicht-staatliche Akteure Umwelt- und Klimaschutzziele festlegen und umsetzen. Es geht dabei um die Frage, wie Gesellschaften den ökologischen Wandel steuern und organisieren.

Umweltreferentin Viktoria Gruber erklärt: „Es geht uns einerseits um Maßnahmen für Klimaschutz und andererseits um Anpassungen an den Klimawandel und seine Auswirkungen wie Hochwasser oder Hitze. Beides soll bei politischen Entscheidungen mit berücksichtigt werden.“