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Wie der Vater, so der Sohn?
Tinte trocken! Red Bull schnappt sich Sohn von Formel-1-Legende
Formel-1-Legenden vereint: Fernando Alonso (l.), Sebastian Vettel und Kimi Räikönen.
© imago sportfotodienst
Von Daniel Suckert
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