Wie der Vater, so der Sohn?

Tinte trocken! Red Bull schnappt sich Sohn von Formel-1-Legende

Formel-1-Legenden vereint: Fernando Alonso (l.), Sebastian Vettel und Kimi Räikönen.
© imago sportfotodienst
Daniel Suckert

Von Daniel Suckert

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