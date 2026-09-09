25. Mobilitätswoche

Ticket-Aktion und kostenloses Stadtrad: Tirol steht im Zeichen des nachhaltigen Verkehrs

30 Minuten kostenlos mit dem Innsbrucker Stadtrad und Mitfahr-Aktion bei Bus, Tram und Bahn: Zur Europäische Mobilitätswoche wollen Land Tirol, Stadt Innsbruck, IVB und VVT ein Zeichen setzen.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Mit mehr als 130 Veranstaltungen will die Europäische Mobilitätswoche von 16. bis 22. September die Tirolerinnen und Tiroler von klimafreundlichem Verkehr überzeugen. Zum 25-Jahr-Jubiläum steht die Aktionswoche heuer unter dem Motto „Mobilität für alle Generationen“ und rückt neben der Verkehrswende auch die soziale Teilhabe in den Mittelpunkt.

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