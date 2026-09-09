Ticket-Aktion und kostenloses Stadtrad: Tirol steht im Zeichen des nachhaltigen Verkehrs

Mit mehr als 130 Veranstaltungen will die Europäische Mobilitätswoche von 16. bis 22. September die Tirolerinnen und Tiroler von klimafreundlichem Verkehr überzeugen. Zum 25-Jahr-Jubiläum steht die Aktionswoche heuer unter dem Motto „Mobilität für alle Generationen“ und rückt neben der Verkehrswende auch die soziale Teilhabe in den Mittelpunkt.