25. Mobilitätswoche
Ticket-Aktion und kostenloses Stadtrad: Tirol steht im Zeichen des nachhaltigen Verkehrs
30 Minuten kostenlos mit dem Innsbrucker Stadtrad und Mitfahr-Aktion bei Bus, Tram und Bahn: Zur Europäische Mobilitätswoche wollen Land Tirol, Stadt Innsbruck, IVB und VVT ein Zeichen setzen.
© Rita Falk
Mit mehr als 130 Veranstaltungen will die Europäische Mobilitätswoche von 16. bis 22. September die Tirolerinnen und Tiroler von klimafreundlichem Verkehr überzeugen. Zum 25-Jahr-Jubiläum steht die Aktionswoche heuer unter dem Motto „Mobilität für alle Generationen“ und rückt neben der Verkehrswende auch die soziale Teilhabe in den Mittelpunkt.
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