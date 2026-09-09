Erschwinglicher Wohnraum
EU sichert Maßnahmen gegen Leerstand, Kurzzeitvermietung und Zweitwohnsitze ab
In europäischen Tourismuszentren sind die Mieten so stark gestiegen, dass die Menschen gegen Kurzzeitvermietungen demonstrieren und das Aus für Plattformen wie Airbnb fordern.
© AFP/Tucat
Zu wenig leistbare oder leer stehende Wohnungen, exorbitante Mieten und drohende Geistersiedlungen abseits der Hauptreisezeit. All das ist Tirolerinnen und Tiroler nur zu gut bekannt. Brüssel will Abhilfe schaffen.
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