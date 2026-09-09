Mit sicherem Strich: Musik verwandelt sich bei Benefiz-Konzert live in Kunst

Das Euregio-Blasorchester lädt am 2. Oktober zu einem Benefiz-Galakonzert in die Ehrenberg-Arena, bei dem die dargebotenen Klänge von Künstler Rupert Hörbst in faszinierende Bilder verwandelt werden.

Reutte – Am Freitag, 2. Oktober, lädt das Euregio-Blasorchester (EBO) zu einem außergewöhnlichen Benefiz-Galakonzert in die Ehrenberg-Arena. Unter dem Motto „Klangfarben – Hören und Sehen“ erwartet die BesucherInnen ein Abend voller musikalischer und visueller Höhepunkte.

Unter der Leitung von Johann Mösenbichler präsentiert das EBO ein erlesenes Programm, das die Vielfalt der Blasmusik eindrucksvoll zur Geltung bringt. Doch das Konzert bietet mehr als nur Musik: Der renommierte Künstler Rupert Hörbst wird live während der Aufführung zeichnen. Mit seinem feinen Gespür für die Atmosphäre und die Klänge im Saal verwandelt er die Musik direkt vor den Augen des Publikums in faszinierende Kunstwerke. Sein Projekt „Zeichnen, wenn Musik erklingt“ verbindet Humor, Kreativität und Präzision und macht das Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis.