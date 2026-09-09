Drei Verletzte bei zwei Motorradunfällen in Fügen und Mayrhofen

Auf der Zillertalstraße ereigneten sich am Mittwoch innerhalb kurzer Zeit zwei Motorradunfälle. In Fügen wurde ein 56-Jähriger verletzt. In Mayrhofen mussten zwei junge Menschen mit Rettungshubschraubern nach Innsbruck geflogen werden.

Bei zwei Motorradunfällen auf der Zillertalstraße (B169) sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Die Kollisionen ereigneten sich innerhalb von knapp eineinhalb Stunden in Fügen und Mayrhofen.

Zum ersten Unfall kam es gegen 10.30 Uhr. Ein 56-jähriger Lkw-Lenker kam aus Richtung Fügen und wollte nach links in Richtung Gagering abbiegen. Laut Polizei überholte ein ebenfalls 56-jähriger Motorradfahrer aus Österreich den Lastwagen, der sich auf der Abbiegespur befand.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und blieb dort verletzt liegen. Ein Passant setzte die Rettungskette in Gang. Die Rettung brachte den Österreicher mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt.

Zwei Verletzte bei Überholmanöver

Gegen 11.50 Uhr ereignete sich auf der B169 im Bereich der Kreuzung Edenlehen in Mayrhofen ein weiterer Unfall. Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr von Mayrhofen kommend in Richtung Norden. Auf dem Sozius saß eine 22-Jährige. Der junge Mann zog an einer Fahrzeugkolonne vorbei.

Das Fahrzeug an der Spitze der Kolonne ließ laut Polizei einen aus Edenlehen kommenden Wagen auf die Bundesstraße einfahren. Dabei kollidierte das Motorrad mit dem Auto. Der 21-Jährige und seine Mitfahrerin wurden auf die Fahrbahn geschleudert.