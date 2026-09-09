Auto und Motorrad kollidierten in Natters: 48-jährige Frau wurde verletzt

Mittwochmittag fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Brennerstraße (B182) von Süden kommen in Richtung Innsbruck. Auf dem Sozius saß eine 48-Jährige. Der Mann fuhr in Natters – im Bereich der Tankstelle – auf dem mittleren Fahrstreifen, rechts neben ihm war ein 65-Jähriger mit seinem Auto unterwegs.

Beide Lenker wollten dann links in dieselbe Abzweigung einbiegen. Der Deutsche fuhr mit dem Auto nach links und kollidierte mit dem Motorrad. Die Frau auf dem Sozius wurde dabei verletzt. Sie wurde von der Rettung in die Klinik gebracht. Die beiden Männer blieben wohl unverletzt. (TT.com)