Wasser, Sonne und Eis statt Heizöl: So soll „The Ring“ das Areal der Steiner-Kaserne versorgen

Ein neuartiges System soll den Bundesheer-Standort am Areal der Steiner-Kaserne in Innsbruck künftig nahezu CO₂-neutral heizen und kühlen. Herzstück ist ein 1800 Kubikmeter großer Eisspeicher. Ein Gespräch mit Valentin Grabner, dem Projektverantwortlicher, über eine ungewöhnliche Art, mit Grundwasser, Erdwärme, Sonne und Eis Energie zu gewinnen und zu speichern.