Wissenschaft schaut genau hin
Radikal gegen liberale Wertvorstellungen: Politischer Islam in der Analyse der Experten
Muslimische Frau mit Kopftuch am Handy. Durch das Internet verbreiten sich radikale Inhalte in Sekundenbruchteilen über nationale Grenzen hinweg.
© AFP/Andersen
Moderne Staaten setzen Religion gezielt als Instrument der Außenpolitik ein, um politischen und gesellschaftlichen Einfluss im Ausland auszuüben. Das ist eine von vielen Erkenntnissen der Dokumentationsstelle Politischer Islam in ihrem Jahresbericht.
Kommentare