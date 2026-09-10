Wissenschaft schaut genau hin

Radikal gegen liberale Wertvorstellungen: Politischer Islam in der Analyse der Experten

Muslimische Frau mit Kopftuch am Handy. Durch das Internet verbreiten sich radikale Inhalte in Sekundenbruchteilen über nationale Grenzen hinweg.
© AFP/Andersen
Carmen Baumgartner-Pötz

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Moderne Staaten setzen Religion gezielt als Instrument der Außenpolitik ein, um politischen und gesellschaftlichen Einfluss im Ausland auszuüben. Das ist eine von vielen Erkenntnissen der Dokumentationsstelle Politischer Islam in ihrem Jahresbericht.

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