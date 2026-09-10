Elf Millionen Euro winken: Zweiter Achtfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte steht an

Österreichs Lotto-Spieler können am Sonntag auf einen außergewöhnlich hohen Gewinn hoffen. Zum zweiten Mal in der Geschichte steht ein Achtfach-Jackpot am Sonntag auf dem Programm. Im Topf liegen rund 11 Millionen Euro.

Es war ein außergewöhnliches Ereignis, das Mitte Juli stattfand und nun wiederholt es sich: Nur knapp zwei Monate, nachdem es den ersten Achtfach-Jackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte gegeben hatte, ist das „Jahrzehnte-Ereignis“ nun erneut eingetreten.

Erneut ist es am Mittwoch niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Für die neuerliche Jackpot-Serie sorgten die gezogenen Zahlen 8, 11, 14, 16, 21 und 45, die kein Spieler richtig tippte. Dementsprechend wurde aus dem Siebenfach-, erneut ein Achtfach-Jackpot. Im Topf liegen nun rund elf Millionen Euro. Hochspannung ist also angesagt. Erfahrungsgemäß werden bei größeren Jackpots mehr Tipps abgegeben. Beim Achtfach-Jackpot im Juli, den ein Steirer als Sologewinner für sich verbuchen konnte, wurden laut den Österreichischen Lotterien rund 11,3 Millionen Tipps abgegeben und 74 Prozent aller möglichen Tippkombinationen abgedeckt.

Und sollte am Sonntag erneut niemand den Jackpot knacken, würde gleich die nächste Sensation ins Haus stehen. Dann nämlich gäbe es den ersten Neunfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte. (TT.com)