Kostet 750.000 Euro
Unermüdliches Komitee: So soll die Sanierung einer Lienzer Kirche aus 1308 finanziert werden
Der Turm der St. Michaelskirche in Lienz bekommt ein neues Schindeldach. Rechts: Ein historisches Foto der Kirche um 1925.
© Sammlung Stadtgemeinde Lienz, Archiv Museum Schloss Bruck – TAP
Die mittelalterliche Michaelskirche in Lienz braucht eine Generalsanierung. Stadtpfarre und Privatpersonen bemühen sich gemeinsam um Spenden, zuletzt mit einer Kunstauktion und einem großen Fest. Am 8. Oktober beginnt die nächste Aktion.
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