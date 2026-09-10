Gründer werden gesucht: Letzter Aufruf für Geschäftsideen

Der TRAUMSTART-Wettbewerb geht in die letzte Runde. Bis zum 31. Oktober 2026 können Gründer, Jungunternehmen und bestehende Betriebe aus Wildschönau, Hopfgarten, Itter, Brixlegg und Rattenberg wieder ihre Konzepte einreichen.

Hopfgarten, Brixlegg – Der zweite und zugleich letzte TRAUMSTART-Wettbewerb in der Region ist in vollem Gange. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober 2026. Gründer, Junge Unternehmen und bestehende Betriebe können dabei ihre Geschäftsideen einreichen.

Dies gilt für Wildschönau, Hopfgarten, Itter, Brixlegg und Rattenberg. Schon der erste Call zeigte Erfolge. Der Drohnen-Dienstleister evonolo AIR von Andreas Prosch entstand so. Auch Status Quo Catering aus Brixlegg wurde durch den Wettbewerb unterstützt.

Infoveranstaltungen bieten wertvolle Hilfestellung

Interessierte erhalten bereits während der Einreichphase Unterstützung. Zwei kostenlose Infoveranstaltungen helfen bei Fragen. Sie bieten auch Hilfe bei der Ausarbeitung der Konzepte. Ein Termin ist am Dienstag, 22. September 2026, um 18.30 Uhr. Ort ist die Salvena Hopfgarten.

Der zweite Termin ist am Mittwoch, 23. September 2026, um 18.30 Uhr. Er findet im Gemeindeamt Brixlegg statt. Martin Grafeneder von CIMA Austria stellt den Wettbewerb vor. Karin Steiner vom Institut für Entrepreneurship & Innovation der FH Kufstein gibt einen fachlichen Impuls. Zudem berichten ehemalige Preisträger von ihren Erfahrungen.

Umfassende Unterstützung statt Preisgelder

Die drei besten Einreichungen aus jeder Teilregion erhalten keine direkten Preisgelder. Stattdessen gibt es maßgeschneiderte Unterstützungsleistungen. Der Gesamtwert liegt bei rund 100.000 Euro. Rund 28 regionale Partner bringen ihr Fachwissen ein. Sie bieten Coaching, Marketing, IT- und Steuerberatung. Auch die Vernetzung in der Region ist Teil des Angebots.

Verlässliche Finanzpartner begleiten ebenfalls TRAUMSTART. Dazu gehören die Raiffeisen Bezirksbank Kufstein und weitere Raiffeisenbanken. Auch die Sparkasse Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg sind dabei. Sie bieten gezielte Leistungen für Preisträger an. Beispiele sind Gründerkonten und Finanzberatung.

Trägerschaft und Förderung

TRAUMSTART ist ein Projekt des Regionalmanagements Kitzbüheler Alpen. Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau unterstützt es. Auch WiR Alpbachtal ist beteiligt. Die Finanzierung erfolgt über das LEADER-Programm. Fördermittel der Europäischen Union tragen dazu bei. Auch Bund und Land leisten Beiträge.