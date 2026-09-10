Kurioser Vorfall in Südtirol: Bären-Junges entpuppt sich als kletternde Katze

Auf einem Campingplatz wurde ein vermeintlicher Bär gesichtet. Umgehend rückten die Behörden aus, die sofort Entwarnung geben konnten.

Skurriler Zwischenfall in Südtirol: Dienstagfrüh erreichte die Behörden eine mögliche Sichtung eines Bärenjungen auf einem Campingplatz in der Gemeinde Abtei. Umgehend begab sich ein Landesbediensteter zum Standort, um den Hinweis zu überprüfen, berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

„Wenig später erhielt das Landesforstkorps auch die Videos des Tiers, wobei sofort Entwarnung gegeben werden konnte, denn es handelte sich eindeutig um eine schwarze Katze, die einen Baum hochkletterte“, berichtet der Direktor des Landesamtes für Wildtiermanagement Dominik Trenkwalder.

„Nicht überreagieren“

Auch bei der Überprüfung vor Ort konnten keine Spuren oder andere Hinweise aufgefunden werden, die auf die Präsenz eines Bären hindeuten. Wenig später wurde endgültig Entwarnung gegeben.

Die höfliche Reaktion von offizieller Stelle: „Wir als Behörde danken für die schnelle Meldung, nehmen natürlich jeden Hinweis ernst und verifizieren diese so schnell wie möglich, appellieren aber auch an die Bevölkerung, bei Hinweisen nicht überzureagieren und keine Panik zu schüren“, so Landesforstdirektor Günther Unterthiner.

Heuer bisher zwölf Bärensichtungen